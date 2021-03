“Ho vissuto la mia malattia con molte rinunce e continui ricoveri in ospedale per tenere tutto sotto controllo, fino a quando mi hanno dichiarato che l’unica speranza era il trapianto. Io e mia moglie eravamo spaventati, poi ci siamo resi conto che era l’unica soluzione per pensare ad un futuro migliore. Ho accettato di essere inserito in lista d’attesa per il trapianto e più passava il tempo più la mia situazione peggiorava, tanto che nell’ottobre del 2019, una grave crisi respiratoria mi fece andare in coma”.

Domenico è affetto da fibrosi cistica, la malattia genetica grave più diffusa, a causa della quale nel 2019 ha subito un trapianto combinato polmoni, fegato e pancreas, mai fatto in Italia e il primo in Europa. I tempi di recupero nel suo caso si sono protratti più del dovuto per il delicato intervento subito e per questo motivo vive ancora a Torino, dove si è trasferito dalla Puglia. Come quella di Domenico, sono molte le famiglie disposte a trasferirsi per un lungo periodo lontano da casa pur di ricevere le terapie migliori nei centri più all’avanguardia, mettendo da parte le esigenze di altri figli e il lavoro con un conseguente disagio psicologico, economico e sociale. Il progetto Case Lifc (Lega italiana fibrosi cistica), attivo anche a Bergamo, cura questo disagio e aiuta le famiglie a rimanere unite. Lo scopo è quello di accogliere i pazienti e le famiglie che ne fanno richiesta in un alloggio adatto alle esigenze della persona trapiantata, ubicato quanto più possibile vicino al Centro, e ricevono supporto e orientamento da parte di personale specializzato.

In Bergamasca il progetto deve ancora decollare, complice la pandemia che ha fortemente rallentato le operazioni. Allo stato attuale, infatti, non sono disponibili strutture convenzionate: il paziente può comunque individuare autonomamente un alloggio e chiedere aiuto all’associazione nel coprire le spese d’affitto, di sanificazione dell’immobile e della propria auto dopo avere effettuato il trapianto.

Per sostenere il progetto, Lifc e Federfarma hanno presentato un’iniziativa volta sia a sensibilizzare la collettività sulla fibrosi cistica, il trapianto e la donazione di organi, sia raccogliere fondi grazie alle donazioni al numero 45598 attivo dal 29 marzo all’11 aprile. “Insieme a Federfarma vogliamo dare risposte concrete ai bisogni delle persone con fibrosi cistica e delle loro famiglie – spiega Gianna Puppo Fornaro Presidente LIFC – vogliamo garantire servizi e, laddove possibile, far fronte alle carenze assistenziali che dall’inizio della pandemia gravano sempre di più sulla qualità della loro vita e sulle cure. Il sostegno al progetto Case LIFC è un primo segno tangibile di questa alleanza nata per il bene dei pazienti”.

Sono oltre 300 le persone in lista di attesa per il trapianto di polmone e i Centri che effettuano tali procedure in Italia sono 7 e sono distribuiti principalmente al Nord. “Il trapianto è una terapia fondamentale per le persone colpite da insufficienza respiratoria grave e la rete trapiantologica italiana dà il massimo per assicurare questa possibilità a quanti più pazienti è possibile – aggiunge Massimo Cardillo, Direttore del Centro Nazionale Trapianti -. L’anno scorso, nonostante la pandemia, abbiamo realizzato ben 116 trapianti di polmoni. Ma il nostro sforzo non basta: c’è bisogno della generosità di tutti, innanzitutto attraverso la disponibilità a donare gli organi, senza i quali i trapianti non sono possibili. E poi è decisivo l’impegno di realtà come la Lega Italiana Fibrosi Cistica, che con progetti come ‘Case LIFC’ offre un sostegno essenziale agli ancora troppi pazienti in attesa”.

Il progetto nasce come ‘pilota’ nel 2019 per i Centri trapianto di Bergamo, Milano, Padova e Torino e si può sostenere con sms o chiamata da rete fissa al 45598. Il valore della donazione è di 2 euro per ciascun Sms inviato da cellulari WINDTRE, TIM, Vodafone, Iliad, PosteMobile, Coop Voce e Tiscali, di 5 o 10 euro per ciascuna chiamata fatta allo stesso numero da rete fissa TIM, Vodafone, WINDTRE, Fastweb e Tiscali e di 5 euro per ciascuna chiamata da rete fissa TWT, Convergenze e PosteMobile. L’iniziativa ha il supporto informativo di Rai per il Sociale dal 29 marzo al 3 aprile.