Siamo umani e in quanto tali siamo imperfetti, nessuno sa cosa fare in ogni situazione, come è giusto reagire davanti a un ostacolo, se è meglio correre verso di esso sino a scontrarsi, oppure schivarlo e scegliere una via diversa. Non abbiamo le risposte per tutte le domande e se è bello essere felici è umano avere paure, ansie, limiti, dubbi e non bisogna vergognarsene. Tutti hanno un percorso, alcuni avvenimenti nella vita segnano profondamente ognuno di noi e non bisogna credere si tratti di fatti straordinari, basta pensare a quando bisogna prendere una scelta, a quando le cose non vanno come erano state programmate, oppure a quando ci si sente persi, abbattuti, soli, spaesati, estranei a sé stessi. Un trauma psicologico può essere definito come una “ferita dell’anima”, qualcosa che spezza la quotidianità di chi lo subisce e cambia la sua visione del mondo. Da un trauma possono nascere altre mille insicurezze che si accumulano l’una all’altra ed iniziano a pesare come macigni sulle spalle, ostacolando la capacità di camminare verso un futuro che aspetta chiunque, un futuro che merita di essere vissuto e non subito.

C’è differenza tra vivere un qualcosa e restare fermo in balia degli eventi e questa sottile, ma significativa dissomiglianza, l’ho colta solo in seguito al mio percorso di terapia che mi ha permesso di capire me stessa e di affrontare quelli che credevo fossero i miei limiti, non in maniera da subito semplice, ma sicuramente in maniera efficace. Credo che chiunque meriti di percepire questa differenza, penso che ognuno debba darsi un’opportunità, anche quando si ritiene di non avere alcuna via di uscita e spero che vengano presto abbattuti gli stereotipi per cui “se chiedi aiuto sei debole”, perché bisogna avere coraggio per chiedere aiuto.

Quando ci si sente scalfiti da qualcosa che ci tocca in prima persona, un trauma, un avvenimento inaspettato, una scelta difficile, ci sono varie fasi e per ognuno è diverso: la paura, il senso di colpa, la vergogna, l’odio, la negazione e tutte queste si ripetono più e più volte, si entra in una spirale di sentimenti contrastanti che fanno a pugni l’uno con l’altro. Solitamente la via più facile è “cestinare”, il mio psicologo mi ha spiegato che non c’è niente in grado di camuffare la realtà dei fatti come il nostro cervello: si rinnega un’emozione, una paura, un ricordo e lo si cestina, lo si nasconde, ci si auto-illude che non sia mai esistito, che non ci abbia coinvolto, ma poi basta un odore, un’immagine, una musica, un colore e tutto compare di nuovo e ricominciano paura, senso di colpa, vergogna, odio e ancora negazione.

Se c’è una cosa che ho imparato è che non puoi scappare da qualcosa che freme dentro di te, puoi rimandare, ma tornerà sempre.

La cosa più difficile è che ci si sente spesso soli, incompresi, si ha paura di non essere capiti, non si vuole pesare sugli altri, si ha la presunzione di poter risolvere sempre tutto con le proprie forze, ma purtroppo non è così e anche se ci fossero miliardi di persone pronte ad ascoltare, è proprio attraverso questo atteggiamento di chiusura che ci si auto-isola dal mondo.

C’è un momento, però, che mi piace chiamare “punto di coscienza”, da cosa sia scatenato non so dirlo, so solo che nessuno può importi di raggiungerlo, qualcuno può indirizzarti verso questo istante, ma partirà sempre e solo da te. È come se si instaurasse la necessità di mettere ordine alla propria anima, o un senso di impossibilità di convivere passivamente alle emozioni che scalpitano dentro di te, o ancora la consapevolezza di non volere più rimanere rinchiuso nel vortice delle paure.

Ogni storia è a sé, ma quando si capisce che per essere salvati si ha bisogno di aiuto tutto cambia, ed è proprio il raggiungimento di questo “punto di coscienza” la parte più difficile, così come quella che da inizio alla rinascita.

La terapia affidata ad un professionista, uno psicologo, non è facile e non è detto neanche che la prima volta sia quella buona, bisogna trovare una figura affine, con cui ci si senta a proprio agio, con cui si riesca a parlare, a “spogliarsi” delle corazze e raccontare sé stessi. È un percorso personale, duro, intimo, conoscitivo, illuminante oserei dire, così è stato per me. Solitamente si pensa di andare da uno psicologo per un unico motivo, per poi comprendere in realtà quanto si può essere aiutati su vari aspetti irrisolti o ignoti della propria persona, o semplicemente migliorare la propria visione del mondo, o comunque, acquisirne una propria.

In un primo momento ci si sente spaesati, ci si pente, talvolta, di aver preso questa decisione: parlare di sé, delle proprie idee, delle proprie paure, mettersi a nudo è la fase più complessa, si deve farlo sempre più nel profondo, scavando nella propria anima. Bisogna aprire le scatole in cui avevamo chiuso così saldamente tutti quei ricordi sbiaditi nel tempo, che ci avevano fatto soffrire, sino a svuotarle del tutto e affrontare la realtà dei fatti raccontandola ad alta voce a noi stessi. Dire le cose a voce alta fa sempre più paura che negarle o sussurrarle, soprattutto quelle da cui si vuole scappare, o i fatti che non si vogliono ammettere, ma quando inizi a ripeterle una volta, due volte, dieci volte è lì che metabolizzi, ne assumi consapevolezza e impari a conviverci.

E così, ad un certo punto, mentre pensi di star parlando di te a qualcuno che non conosci, scopri che in realtà sei tu che stai conoscendo te stesso. A prescindere da quale sia il motivo per cui si sceglie di iniziare questo percorso ciò che è certo è che si assume maggiore consapevolezza della propria persona e del proprio modo di vedere il mondo, questo non vuol dire non provare più angoscia, non sentirsi mai più spaesati, o essere felici di ciò che si ha vissuto in passato, ma vuol dire ammetterlo a sé stessi, non restare più immersi -e sommersi- in quella spirale di paure e menzogne e vivere, finalmente. La “fragilità” di essere umani è troppo spesso considerata come un limite, ma ogni cosa cambia rispetto alla prospettiva da cui la guardi, vale la pena abbracciare e prendersi cura delle proprie fragilità sino a percepirle parte integrante di sé e non rinnegarle. Da quando amo le mie fragilità ho ripreso a vivere e il primo passo per farlo è stato trovare il coraggio di chiedere aiuto.