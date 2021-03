Le slide scorrono come Polaroid nell’intervento di Nando Pagnoncelli all’assemblea di Confindustria Bergamo di lunedì 29 marzo chiamata ad aderire alla fusione con la consorella Lecco-Sondrio.

Il presidente di Ipsos illustra gli ultimi risultati delle indagini condotte sul clima sociale, economico e politico in Italia, con un focus sull’associazionismo.

Come certe fototessere scattate alle cabine delle stazioni metropolitane, emerge un’immagine dell’Italia che non ti aspetti. Ma che è proprio così. Perché difficilmente il nostro aspetto riflette ciò che pensiamo di noi o di essere. Così emerge che gli italiani nutrono un pessimismo e temono un’ulteriore crescita nei contagi di Covid. Il 76% è certo di un continuo peggioramento, un incremento del 9% da gennaio quando è iniziata la vaccinazione di massa. Una campagna che raccoglie più giudizi negativi (più 21%) che positivi (calati del 17%).

Nonostante questo pessimismo, resta stabile l’intenzione di vaccinarsi, lo farà certamente appena possibile il 52% degli intervistati.

Intervistati che sentono di aver perso in questo anno ricchezza: basti pensare che il 52% degli intervistati è convinto di appartenere al cento medio basso e di essere scesi nella piramide sociale del Paese.

Il 37% degli italiani non è in grado di fare fronte a una spesa imprevista, una quota che nei ceti popolari sale al 63%. Il 16% non ha difficoltà ad ammettere che fatica a pagare le bollette, una percentuale che sale al 40% nei ceti popolari. Insomma, le persone faticano anche a fare acquisti alimentari (l8%), tra i giovani il 15% e nei ceti popolari il 20%. Davanti a queste fatiche gli italiani riscoprono il risparmio che è in prima battuta tranquillità (per il 46%), tutela (21%) e saggezza (17%).

Alla domanda: qual è il problema, più grave e urgente per l’Italia? Per l’81% degli italiani è l’occupazione (e l’economia), per il 62% la sanità (e il Covid), per il 33% il funzionamento delle istituzioni, il 22% il welfare. Il tema caldo dell’immigrazione scivola nella nuova carta d’identità degli italiani al 13%, al 9% la sicurezza.

Lo sguardo cambia se gli intervistati sono gli imprenditori, che vedono più opportunità (61%) che rischi (26%).

Alla domanda: quali sono i problemi e i rischi che l’azienda dovrà affrontare nei prossimi 6-9 mesi? Gli imprenditori rispondono: per il 40% avere risorse finanziarie sufficienti, il 36% prevede di avere difficoltà con i clienti italiani e il 33% si ritiene preoccupato per l’aumento della concorrenza.

Il 68% degli imprenditori ammette di investire in sostenibilità, di questi il 28% in modo convinto da diversi anni. La ripartenza ci sarà, ma sarà concentrata sui valori: c’è chi sta sviluppando comunicazioni incentrate sui valori e l’impegno sociale del brand (il 47%), mentre il 36% svilupperà comunicazioni istituzionali che raccontino l’azienda.

C’è poi il ruolo dei corpi intermedi. Il grafico come una mappa delineata dai confini dell’importanza acquisita negli ultimi 10 anni e l’importanza in futuro, vede svettare le associazioni di volontariato, seguite delle associazioni a tutela dei consumatori.

Poi c’è la politica, o meglio, gli enti amministrativi come Comuni e Regioni, fino ad arrivare alle associazioni imprenditoriali e via continuando con le Camera di commercio, le fondazioni culturali e gli ordini professionali.

Ma che cosa si chiede a questi corpi intermedi? Che compiti possono svolgere?

Il 41% chiede che possano contribuire alla crescita e al benessere sociale dell’intero Paese, il 34,2% che suppliscano alle carenze delle politiche pubbliche e dei servizi pubblici. Insomma di essere efficaci. Un compito al quale è chiamata anche la nascente Confindustria Lombardia Nord.