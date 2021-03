Il giocatore del Monza è protagonista alla fase finale dell' Europeo Under 21, in Slovenia. Dopo l'assist da subentrato nella prima partita del girone contro la Croazia, Dany Mota è stato schierato da titolare nella gara contro l'Inghilterra, e ha segnato il primo gol nella vittoria 2-0 del Portogallo, con un bel destro nell'angolino al 64'. Per l'attaccante del Monza si tratta della quinta rete in tredici presenze con la sua Nazionale. Source