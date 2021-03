La Nazionale è in partenza per Vilnius, dove domani sera (ore 20.45, diretta su Rai 1) affronterà la Lituania nel terzo incontro delle qualificazioni al Mondiale di Qatar 2022. Nel pomeriggio il Ct Roberto Mancini incontrerà i giornalisti nella consueta conferenza stampa della vigilia e a seguire gli Azzurri sosterranno l’allenamento di rifinitura sul terreno di gioco del LFF Stadium. Intanto questa mattina hanno lasciato il ritiro Alessandro Florenzi e Marco Verratti, entrambi indisponibili per il match con la Lituania: Florenzi accusa un affaticamento e quindi, in via precauzionale, è stato escluso dalla lista dei co Source