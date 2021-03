Gioco, spettacolo, quattro gol, ma soprattutto l’obiettivo più importante della serata di Maribor dove l’Italia conquista i quarti di finale di questo Campionato Europeo dal format inedito. Con una grande prova di carattere e personalità, l’Under batte 4-0 la Slovenia padrona di casa e si qualifica, seconda del girone dietro la Spagna (vittoriosa per 2-0 nell’altra gara del girone contro la Repubblica Ceca), alla fase ad eliminazione diretta, che prevede quarti, semifinale e finale, e che si giocherà – sempre in Slovenia e Ungheria – dal 31 maggio al 6 giugno. Al successo gli Azzurrini ci arrivano grazie alle reti di Maggiore e Raspadori e alla doppietta di Cutrone, tutto nei primi 50 minuti. Ma in realtà è ancora una volta… Source