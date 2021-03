Paolo Nicolato ha deciso di mettere ancora una volta in panchina Gabriele Zappa nel delicato match contro la Slovenia Under 21

L’Italia Under 21 scenderà in campo a Maribor per l’ultima partita del gruppo B dell’Europeo Under 21 contro la Slovenia. Gli azzurrini per accedere alla fase finale della manifestazione dovranno vincere per non preoccuparsi di cosa accade tra Spagna e Repubblica Ceca.

Paolo Nicolato ha scelto gli undici con cui affronterà gli sloveni e tra questi non c’è Gabriele Zappa. Seconda panchina consecutiva per il laterale del Cagliari dopo quella contro la Spagna.

ITALIA (3-5-2) – Carnesecchi; Lovato, Gabbia, Ranieri; Bellanova, Frattesi, Pobega, Maggiore, Sala; Raspadori, Cutrone. Allenatore: Nicolato

L’articolo Nazionali Cagliari: Italia Slovenia Under 21, Zappa ancora in panchina proviene da Cagliari News 24.