Dichiarazione d’amore di Romulo nei confronti della Lazio, nonostante i pochi mesi in biancoceleste. L’annuncio sui social

Nonostante i pochi mesi in biancoceleste, il legame tra Romulo e la Lazio resta unico e forte. Il brasiliano naturalizzato italiano, a Roma nel 2019, ha spesso esternato i suoi sentimenti d’amore verso la città e il club del presidente Lotito, mandando segnali tramite i suoi profili social.

L’ultimo in ordine di tempo assume quasi i contorni di un passaggio di consegne, da padre a figlia: «Solo 4 mesi, ma sufficiente perché io non mi scordi mai di questi colori. Grazie a tutti voi per quello che mi avete dato…Rebecca nascerà fra qualche settimana (la nostra prima figlia) e sicuramente indosserà L’Aquila sul petto. Grazie laziali, siete fantastici e il mio cuore ogni volta che ascolterà….Vola, L’Aquila che vola… batterà più forte».

