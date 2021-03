Come riporta Tuttomercatoweb il Sassuolo ha preso dal PSV il giovane difensore classe 2004 Seb Loeffen. Un colpo per il futuro e a dare l'annuncio è stato proprio lo stesso giocatore sul suo profilo Instagram, dove ha postato una foto con la maglia del Sassuolo. Per il giovane olandese firmato un contratto con i neroverdi fino al 2024. Foto: Profilo Instagram Seb Loeffen Source