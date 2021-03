“Ripresa del calcio giovanile? Condivido questa lettera del direttore generale Valentini. Abbiamo condiviso che bisogna bloccare le categorie. Condivido le vostre riflessioni. Questa pandemia che ha messo in ginocchio il mondo intero, ha messo in ginocchio il mondo del calcio e quello giovanile. Sono ragazzi che hanno perso la crescita sportiva”. Così Vito Tisci, presidente del settore giovanile e scolastico della FIGC, ai microfoni di Radio Punto Nuovo, sulle grandissime difficoltà del calcio giovanile, fermo ormai da un anno. “Ragazzi del 2002, 2003 che devono andare nel calcio degli adulti e gli manca una preparazione e in molti casi li porterà all’abbandono del calcio. Avremo meno tesserati. Io… Source