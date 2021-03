Continuano le manovre nel centrodestra regionale e in particolare a Isernia dove si tornerà al voto in autunno: la pandemia ha costretto il Governo a rinviare le amministrative che si sarebbero dovute svolgere in primavera. Nel Municipio pentro otto esponenti del gruppo che fa riferimento a Michele Iorio (consiglieri, assessori e presidente del Consiglio comunale) hanno aderito a Fratelli d’Italia seguendo le orme proprio dell’ex capo della Giunta regionale.

Più nel dettaglio, hanno abbracciato il partito di Giorgia Meloni il vertice dell’assise civica Giuseppe Lombardozzi, i tre assessori Pierpaolo Di Perna, Domenico Chiacchieri ed Emanuela Guglielmi, i consiglieri Enrico Caranci, Rita Pilla, Elisabetta Lancellotta e Rita Papili, amministratori che si aggiungono ai componenti del gruppo comunale eletti nella lista di FdI Rossella Pitisci e l’assessore Eugenio Kniahynicki.

Il capogruppo sarà svolto dal dottor Enrico Caranci.

Ad ufficializzare il passaggio a Fratelli d’Italia del gruppo ioriano al Comune di Isernia è il coordinatore regionale Filoteo Di Sandro: “Annuncio con grande soddisfazione l’adesione al gruppo comunale di Isernia di FdI di otto nuovi iscritti tra cui tre assessori. Abbiamo cosi costituito un gruppo di dieci amministratori.

Il lavoro svolto in questi anni ripaga tutti i dirigenti che con serietà e passione hanno portato avanti una politica chiara, onesta, sempre dalla parte dei cittadini.

Un ringraziamento particolare a Michele Iorio che, con una scelta coraggiosa e convinta, ha aderito e condiviso la linea politica di FdI e da subito ha lavorato per la sua crescita. Fratelli d’Italia diventa sempre più un Partito inclusivo e si prepara così alle prossime scadenze elettorali”.

Per Michele Iorio Fratelli d’Italia può dare un contributo decisivo alla coalizione: “Stiamo lavorando su tutto il territorio regionale per la crescita di Fratelli d’Italia al fine di poter dare un nuovo impulso al centrodestra molisano.

La costituzione di un gruppo così numeroso al comune di Isernia è solo l’inizio della nostra azione politica per costruire un Partito che sia da guida propositiva per le nuove sfide che ci aspettano. Ai consiglieri ed assessori comunali che hanno aderito va il mio personale ringraziamento”.