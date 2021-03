Prima di comprare casa a Catanzaro ci sono alcune cose che devi sapere, alcune pratiche, altre storiche. Catanzaro è una città che offre molti spunti di interesse.

Oltre ai suoi monumenti storici, il punto del Belvedere è il luogo panoramico da cui poter ammirare il meraviglioso Golfo di Squillace, un motivo in più per scegliere casa qui a Catanzaro.

La costa Ionica è rinomata ovunque per il suo turismo balneare in estate, e grazie alle stazioni sciistiche sulla Sila, anche per quello invernale.

Oltre all’aspetto storico-culturale della provincia di Catanzaro, se hai intenzione di cercare ville in vendita Catanzaro potresti dedicare un po’ di tempo anche a studiare l’andamento del mercato immobiliare.

In questo modo potrai farti subito un’idea dei prezzi medi degli immobili residenziali nel comune di Catanzaro nel periodo relativo a Febbraio 2021. Queste ulteriori specifiche ti consentiranno di confrontare e valutare i prezzi al metro quadro in base alle varie zone della città.

IL TUO IMMOBILE PASSO PER PASSO

Per poter effettuare una scelta consapevole nell’acquisto della tua nuova casa, devi considerare molti aspetti. Intanto valuta l’aspetto generale dell’immobile: lo stato di salute delle facciate, del tetto, dei balconi.

Il vano scale condominiale, se c’è; la presenza di eventuali cantine o ripostigli. Infine assicurati che tutte le utenze siano a norma e richiedi i relativi certificati di idoneità.

SCEGLI IL QUARTIERE CHE PREFERISCI

Una prima decisione nella scelta della nuova casa, riguarda sicuramente il quartiere. Molte famiglie spesso decidono di restare nello stesso per comodità legate alla scelta della scuola o alla vicinanza dai nonni e dalle attività sportive dei figli.

Se invece sei un single, le tue decisioni si baseranno magari sulla vicinanza o meno dal posto di lavoro. Quindi valuta bene i collegamenti coi mezzi pubblici, o la vicinanza dalla stazione, i locali notturni, la presenza di parcheggi o il posto auto.

LA TUA NUOVA CASA

La tua casa del futuro aspetta solo te. Per decidere affidati all’esperienza del tuo agente immobiliare che ti seguirà dalle prime fasi della scelta fino al momento in cui ti consegnerà le chiavi della tua nuova casa.

Stai scegliendo una zona residenziale a pochi passi dal mare? Stai cercando una casa per le vacanze dove riunire finalmente tutta la famiglia? Vuoi ristrutturarla o stai cercando una soluzione chiavi in mano?

La preferisci circondata dal giardino o non puoi rinunciare a un attico con terrazza vista mare?

Qualsiasi siano i tuoi gusti o le tue esigenze, ti basterà fare solo il primo passo perché sarà il futuro a venirti incontro.