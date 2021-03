Si chiude il mese di marzo e ci si avvia alla Pasqua: Simone Budelli del Centro Meteo Lombardo ci illustra come sarà il tempo a Bergamo.

ANALISI GENERALE

Tempo stabile e decisamente mite fino a venerdì, grazie alla presenza di un’ampia area di alta pressione posizionata sull’Europa meridionale. Nel fine settimana alta pressione in indebolimento con correnti in rotazione da nord-est, graduale calo termico, ma in un contesto di tempo abbastanza stabile e con poche precipitazioni.

Mercoledì 31 marzo 2021

Tempo Previsto: Bel tempo ovunque.

Temperature: Minime in aumento (9/12°C), massime stazionarie (23/25°C).

Giovedì 1 aprile 2021

Tempo Previsto: Cielo sereno o al più velato per il transito di qualche nube alta.

Temperature: Minime stazionarie (9/12°C), massime in lieve aumento (24/26°C).

Venerdì 2 aprile 2021

Tempo Previsto: Cielo sereno o poco nuvoloso su tutti i settori.

Temperature: Minime in lieve aumento (10/13°C), massime stazionarie (23/26°C).