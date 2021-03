Dominio tutto bergamasco ai Campionati Italiani Giovanili di sci alpino in corso a Santa Caterina Valfurva.

Ilaria Ghisalberti e Filippo Della Vite si sono infatti aggiudicati il titolo in slalom gigante aggiudicandosi le prove tricolori, valide come ultimo appuntamento del Gran Premio Italia.

Reduce dalla doppietta in supergigante e combinata alpina, la 20enne di Zogno ha portato a tre il numero di titoli nazionali conquistati in meno di una settimana precedendo la conterranea Alessia Guerinoni.

In grado di costruire il proprio successo nella prima manche, la portacolori dei Carabinieri ha tagliato il traguardo in 2’14”44 resistendo alla rimonta della compagna di squadra e sfruttando l’errore della valdostana Sophie Mathiou.

In chiave orobica buona prestazione anche per Laura Rota (G.B Ski Club) che ha concluso le proprie fatiche in decima posizione, mentre Camilla Mazzoleni (A.S.V. Prad Raiffesein Werbering) non è riuscita a ripetersi dopo il quarto posto parziale colto al termine della prima discesa.

Medesimo canovaccio anche in campo maschile dove Filippo Della Vite si è confermato uno degli atleti più promettenti del panorama azzurro.

Il 19enne di Ponteranica ha infatti sbaragliato la concorrenza fra le porte larghe coronando una stagione che lo ha visto andar per la prima volta a punti in Coppa del Mondo.

In grado di firmare il miglior crono in entrambe le manche, l’alfiere delle Fiamme Oro Moena ha mantenuto sempre alta la concentrazione nonostante l’uscita di due dei principali favoriti quali Giovanni Franzoni e Matteo Bendotti.

Capace di completare la kermesse valtellinese in 2’10”59, il giovane orobico si è lasciato alle spalle Lorenzo Bini (Ski Team Cesana) ed Edoardo Saracco (Carabinieri).

Ghisalberti e Della Vite proveranno ora a mettersi in luce nello slalom speciale in programma mercoledì 31 marzo che chiuderà la rassegna tricolore.