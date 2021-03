Il tumore al fegato, ossia l’Epatocarcinoma (HCC), è considerato tra i “big five killers”, cioè tra le cinque neoplasie al mondo con la maggiore incidenza e mortalità. In Italia vi sono 13.000 casi ogni anno e la mortalità è elevata, in quanto la sopravvivenza a 5 anni è del 20% e a 10 anni è solo del 10%. Ma dalla scienza e dalla ricerca arrivano nuovi approcci terapeutici che aprono a nuove speranze.