Sarà il vescovo Francesco a presiedere la preghiera delle Acli di Bergamo venerdì 2 aprile alle 13.30 alla Chiesa delle Grazie di Bergamo. “Per tutti i venerdì di Quaresima – esordisce Daniele Rocchetti, presidente delle Acli provinciali – alla Chiesa delle Grazie ci siamo ritrovati con chi poteva dei lavoratori per pregare. Quest’anno l’afflusso è stato comunque buono nonostante l’elevato numero di persone in smart working. In ogni appuntamento del venerdì abbiamo ricordato la Passione, meditando la Parola di Dio del giorno, sollecitati dalle provocazioni di don Davide Pelucchi, don Cristiano Re e don Davide Rota. In occasione del Venerdì Santo sarà con noi il nostro vescovo. In uno dei momenti culmine della vita cristiana abbiamo ritenuto particolarmente significativa la presenza di Beschi. Dopo la lettura abbreviata della Passione secondo Giovanni sarà lui a commentare il dirsi di Dio sulla croce”.

L’appuntamento è per venerdì 2 aprile alle 13.30 alla Chiesa delle Grazie.

“Da martedì 5 aprile sarà poi disponibile su Telegram – conclude Rocchetti – un podcast ‘All’alba, la Parola’ con la lettura quotidiana del Vangelo e il commento di Lidia Maggi, teologa e pastora battista. Per continuare una sintonia feriale con la Parola”.