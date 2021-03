ISERNIA – Questa mattina è stato aperto il “Mercato di Campagna Amica” della Coldiretti. Si tratta d’un mercato al coperto, che sarà bisettimanale e si terrà nei giorni di martedì e venerdì, dalle ore 8:30 alle ore 14:30, in un locale di via Umbria n. 8 a Isernia.

«Ho accolto con vivo interesse l’odierna apertura del mercato coperto di Campagna Amica – ha dichiarato il sindaco Giacomo d’Apollonio –, che darà spazio alle eccellenze agroalimentari della regione e, in particolare, della provincia isernina. A nome della collettività, desidero ringraziare il direttore di Coldiretti Molise, Aniello Ascolese, e il coordinatore regionale di Campagna Amica, Cesare Scalabrino, per l’attenzione che stanno riservando al nostro territorio e, nel contempo, formulo loro i migliori auspici per future, analoghe iniziative».

«Specialmente in questo difficile periodo di pandemia, – ha dichiarato l’assessore alle attività produttive Linda Dall’Olio – l’amministrazione comunale esprimere gratitudine alla Coldiretti che da sempre realizza programmi operativi volti a valorizzare e commercializzare le produzioni agricole, contribuendo alla sicurezza alimentare e all’accesso al cibo a un equo prezzo. L’attivazione del mercato di Campagna Amica è certamente un segnale positivo per la nostra città – ha concluso Dall’Olio –, la tangibile dimostrazione della volontà d’un ritorno alla normalità e d’una ripresa economica e sociale».

