Anche l’avvocato del Napoli Mattia Grassani ha detto la sua sulla questione Lazio Torino, a un giorno dalla sentenza: le sue parole

La questione Lazio Torino, visto che si è nel day after della sentenza, continua inevitabilmente a tenere banco e a far parlare. A dire la sua, ai microfoni di Radio Kiss Kiss, è stato l’avvocato del Napoli Mattia Grassani.

Queste le sue parole : «Da uomo di sport non posso che dire che ben venga che Lazio Torino si giochi e che prevalga il risultato del campo e non del tavolino. Detto questo, non vorrei trovarmi nei panni dei rappresentanti della Lazio e del Torino, guardando l’avversità degli organi di giustizia sportiva nel riconoscere l’autorità delle Asl o Ats».

L’articolo Lazio Torino, Grassani (avv. Napoli): «Giusto che si giochi» proviene da Lazio News 24.