L’Hellas Verona prosegue gli allenamenti in vista del match di sabato alla Sardegna Arena contro il Cagliari

Allo “Sporting Center Paradiso” prosegue la preparazione del Verona in vista del match che lo vedrà protagonista sabato pomeriggio alla Sardegna Arena contro il Cagliari. La seduta di allenamento di oggi preparata da Juric e dal suo staff si è caratterizzata per un lavoro in palestra con focus sulla forza di arti superiori e inferiori, tecnica dinamica ed esercitazione tattica.

Il prossimo allenamento dei gialloblù è previsto per domani pomeriggio.

