Arriva il terzo successo per l'Italia nelle qualificazioni al Mondiale del 2022, contro la Lituania vanno a segno Sensi ad inizio ripresa ed Immobile dal dischetto a tempo scaduto. Terzo impegno che si fa sentire per gli azzurri, turnover per Mancini, che lancia Toloi dal primo minuto in difesa, esordio per lui, ed El Shaarawy in attacco. Un primo tempo non brillante, seguito da un inizio di secondo tempo spumegiante: gli azzurri passano subito in vantaggio con Sensi, che a seguito di un'azione insistita trova la conclusione vincente, deviata da un difensore, che batte Svedkauskas. L'Italia spinge, crea, ma non conclude, tanto che la squadra di Source