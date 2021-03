La deputata molisana Annaelsa Tartaglione è stata nominata vice capogruppo di Forza Italia alla Camera.

“Ringrazio il Presidente Silvio Berlusconi, il Capogruppo Roberto Occhiuto e i colleghi deputati per avermi affidato l’incarico di Vice capogruppo alla Camera. Assieme a loro lavorerò con dedizione nella sfida che stiamo affrontato nella maggioranza di governo” commenta Tartaglione.

“Mai come ora il Paese ha necessità di quell’iniziativa liberale di cui Forza Italia è autentica espressione, per promuovere politiche in favore delle imprese, dei più deboli, dei giovani. L’impegno della nostra squadra, dai gruppi parlamentari ai ministri fino al coordinamento nazionale del partito, va proprio in questa direzione. Affinché si creino i presupposti perché l’Italia torni a correre” conclude la deputata.