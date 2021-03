Genova. Dopo l’ordinanza del governatore Toti che vieta l’accesso alle seconde case fino a giorno successivo a Pasquetta, la Regione Liguria precisa in una faq alcune regole relative agli spostamenti e ai divieti in vigore per i prossimi giorni sulla base della normativa nazionale. In particolare resta la possibilità nei giorni arancioni di oltrepassare i confini comunali se si vive in un comune con meno di 5 mila abitanti con il limite dei 30 chilometri e con il divieto di recarsi nel comune capoluogo. Nei giorni rossi di sabato 3 aprile, domenica di Pasqua e Pasquetta i confini comunali potranno essere superati, oltre che per ragioni di lavoro, salute e necessità anche per far una sola visita al giorno ad amici e parenti.

Quindi per fare un esempio il 3,4 e 5 aprile non sarà possibile prendere l’auto per andare a fare un pic nic su un prato ma sarà possibile prendere l’auto per andare a pranzo a casa di amici che risiedono in Liguria.

Ecco il testo:

– nelle giornate del 31 marzo, 1 e 2 aprile, zona arancione, ai sensi dell’art 35 del DPCM. 2/3/2021, fermi restando gli altri divieti stabiliti, sono comunque consentiti gli spostamenti dai comuni con popolazione non superiore a cinquemila abitanti e per una distanza non superiore a trenta chilometri dai relativi confini, con esclusione in ogni caso degli spostamenti verso i capoluoghi di provincia;

– nelle giornate del 3, 4 e 5 aprile, zona rossa, è’ vietato ogni spostamento in entrata e in uscita dai territori in zona rossa nonche’ all’interno dei medesimi territori, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute, fatto salvo quanto previsto al comma 4 dell’art 1 del D.L.30/2021 che consente in ambito regionale lo spostamento verso una sola abitazione privata abitata una volta al giorno in un arco temporale compreso fra le ore 5.00 e le ore 22.00 e nei limiti di due persone ulteriori rispetto a quelle ivi già conviventi oltre ai minori di anni 14 e alle persone con disabilità o non autosufficienti.

