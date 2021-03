E’ stato presentato ‘Donne e web’, il nuovo libro della Criminologa Claudia Ambrosio e del coautore Luigi A. Macrì. A seguire, nell’intervista, tutti i dettagli dell’importante pubblicazione

Perché un libro su donne e web? Perché focalizzare l’attenzione sui pericoli di genere perpetrati a mezzo Internet?

La risposta che nello scrivere questo libro ci siamo dati è quella di portare all’attenzione una violenza non sempre vista dalla società ovvero quella subita dalle vittime attraverso il mondo virtuale.

Se, infatti, la società ha imparato a vedere la violenza diretta, palese e manifesta, non altrettanto chiara è la violenza indiretta, quella c.d. di tipo psicologico, quella fatta di svilimento, di maldicenza, di persecuzione di morte al pari della violenza fisica o diretta: perché di violenza indiretta si muore, come ci hanno insegnato le note vicende giudiziarie di Carolina Picchio, prima vittima italiana di cyberbullismo e Tiziana Cantona, prima vittima italiana di revenge porn.

Ed allora corollario di questa premessa è la scelta di focalizzare l’indagine sulla violenza di genere perpetrata sul web ovvero su tutta una gamma di situazioni note o meno conosciute in cui la mattanza delle donne si misura a colpi di insulti, minacce, lesioni dell’anima, lesioni mortali al pari di quelle del corpo.

Ma quali sono i pericoli più diffusi? Ed è prevista una normativa ad hoc?

Il legislatore, ad esempio, oggi ha inteso intervenire per disciplinare alcuni tra i fenomeni del web più diffusi come il cyberstalking e il pornrevenge. Il primo trattato con legge 71/17 il secondo con legge 69/19, ma per molti pericoli la strada della prevenzione resta comunque quella da preferire.

Nel libro si parla di sexetortion, truffe amorose on line, sexting, cyberbullismo in rosa, haters, bodyshaming, porn revenge, per alcuni di questi comportamenti è prevista una specifica previsione normativa per altri ancora no, tuttavia anche quando la risposta normativa sia presente e mirata tuttavia questo non deve far abbassare la guardia poiché la vittima soffre in ogni caso specie se donna e la risposta riparativa da parte della legge arriva comunque sempre a danno fatto.

Perché il web è un posto più pericoloso per la donna?

Il web è il teatro ideale per la mattanza di donne, per una serie di motivi: lo schermo abbassa l’empatia e rallenta i freni inibitori, si è più crudeli a causa della scissione fra l’Io reale e l’Io virtuale, si può nascondere la propria identità, si pensa più facilmente di farla franca.

Il 51% delle donne vittime del web pensa a gesti insani, inoltre, soffre, si vergogna, si sente lei stessa carnefice e non vittima, ciò fa emergere soprattutto un problema culturale che il libro intende affrontare in modo energico poiché la donna vittima del web è spesso e volentieri vittima anche della società poiché esiste una doppia morale che punisce più duramente la donna che l’uomo.

Perché, infatti, la donna può essere ricattabile dal porno vendicatore, perché può essere vittima di sexting? lo è perché è giudicata in primis dalla società come poco di buono o facile, e per questo punita anche se è lei ad essere la vera vittima.

Ecco perché il libro intende investire sulla prevenzione, sulla c.d. “educazione ai sentimenti” ovvero sulla necessità di superare stereotipi ed una cultura misogina ed anacronistica e ciò passa necessariamente anche attraverso il ruolo degli adulti sul web che, da educatori diventano soggetti da educare poiché essi stessi non sempre sanno dare un buon esempio sul web poiché o non conoscono i pericoli che esso cela oppure loro stessi hanno contribuito ad alimentare comportamenti non esemplari per le giovani generazioni.

La legge da sola non basta e non può tutto, la prevenzione, la cultura e la rete scuola famiglia unitamente ad una efficace tutela sono, ad oggi, la ricetta per contrastare la violenza delle donne sul web.