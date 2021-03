Immaginate uno scenario simile. I giocatori della Sambenedettese non vengono pagati da Domenico Serafino e dal suo socio entro venerdì, scioperano e non scendono in campo contro il Matelica. Poi non scendono in campo neppure con il Cesena e scatta l'esclusione del club dalla Serie C 2020-2021. Verrebbe stravolta la classifica del girone B a tre giornate dalla fine, verrebbe completamente falsato il verdetto di un campionato, cancellati risultati già acquisiti sul campo, insomma un disastro vero e proprio. L'Aic appoggia l'azione dei calciatori rossoblù, che forse stanno tentando di forzare la mano con la speranza di stanare la controparte. Ma siamo veramente sicuri che uno sciopero o uno scenario ipotizzato qui sopra sarebbe la soluzione migliore? Al di… Source