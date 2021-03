Il Consiglio di Stato ha accolto il ricorso del Consiglio Nazionale del Notariato, che era stato respinto dal Tar, contro il provvedimento che dal 2016 permetteva di costituire una startup innovativa online senza la forma dell’atto pubblico e, quindi, senza ricorrere al notaio. Da lunedì 29 marzo si torna alle vecchie regole. Per alcuni è una sconfitta per l’innovazione e l’imprenditorialità.

STARTUP SENZA NOTAIO

Correva l’anno 2015, Governo Renzi, quando una disposizione contenuta nell’Investment Compact, legge approvata il 24 marzo 2015, prevedeva la possibilità di costituire startup ricorrendo alla sola compilazione di un modulo standard con firma digitale.

Nel febbraio 2016 il ministro dello Sviluppo economico Federica Guidi firmò il decreto, atteso da quasi un anno, che introduceva la possibilità di costituire una startup innovativa attraverso un modulo online con firma digitale, ferma restando la possibilità di costituire tali società per atto pubblico.

Così dal 20 luglio 2016 si iniziò a costituire startup innovative anche così, senza ricorrere ad un notaio.

Tale opportunità è stata accolta come una svolta all’innovazione e una riduzione alla burocrazia. Ma i notai iniziarono a dare battaglia verso un provvedimento che – ribadivano – non rispettava né la normativa europea né quella nazionale.

Un ricorso al Tar Lazio del Consiglio nazionale del notariato, del 4 maggio 2016, chiedeva espressamente l’annullamento del decreto MiSe. Successivamente il Notariato impugnò anche la circolare attuativa, recante “l’approvazione del modello per le modifiche delle startup innovative”.

LA SENTENZA DEL CONSIGLIO DI STATO

Lunedì 29 marzo è stata pubblicata la sentenza del Consiglio di Stato (sezione sesta), datata 4 marzo 2021 che ha dichiarato illegittimo il Decreto ministeriale del 17 febbraio 2016, che consentiva la costituzione di startup innovative senza preventivo atto pubblico notarile. La prima motivazione è che “l’assenza di verifiche sostanziali pone le norme italiane in contrasto con le disposizioni dell’Unione Europea”.

I giudici hanno bocciato il Decreto ministeriale in tre parti: nella parte recante le modalità di redazione degli atti costitutivi delle startup; nella parte in cui viene stabilito che “l’atto costitutivo e lo statuto, ove disgiunto, sono redatti solo in modalità informatica”; ed infine nella parte in cui vengono ampliati i poteri di controllo del Registro Imprese delle Camere di Commercio, prevedendo che quest’ultimo verifichi “la liceità, possibilità e determinabilità dell’oggetto sociale”, oltre che “la riferibilità astratta del contratto (ex art. 25 del dl 179/2012, modificato dall’art. 4, comma 10 bis, del dl 3/2015).

IL PARERE DEL NOTAIO

“Il Consiglio di Stato ha confermato che la totale mancanza di controlli preventivi, amministrativi e giudiziari, da parte delle Camere di Commercio, nella procedura cosiddetta semplificata di costituzione delle startup innovative – e cioè in forma elettronica e senza autentica della sottoscrizione – è in contrasto con la necessità di controllo di legalità imposto anche dalla normativa europea – spiega Maurizio Luraghi, presidente del Consiglio Notarile di Bergamo -. Nel nostro ordinamento al conservatore del Registro imprese presso le Camere di Commercio spetta un controllo meramente formale e non sostanziale. Al fine di tutelare sia i soci che i terzi, la normativa italiana e quella comunitaria prevedono infatti come obbligatorio e necessario un controllo di legalità in sede di costituzione, modificazione ed estinzione delle società di capitali. Secondo la legislazione vigente ciò è possibile solo con la stipula di un atto pubblico davanti al notaio: questo è stato ribadito dal massimo grado della giustizia amministrativa italiana, il Consiglio di Stato. Rinunciare al notaio non è sinonimo di semplificazione. Il nostro lavoro è favorire la crescita garantendo al tempo stesso legalità, imparzialità e tutela dei diritti”.