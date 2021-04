Bonucci positivo al Coronavirus: il comunicato della Juventus. Il Cagliari teme per il compagno in azzurro Cragno

Leonardo Bonucci positivo al Coronavirus, il comunicato ufficiale della Juventus: «Leonardo Bonucci, di ritorno dal ritiro della nazionale italiana, questa mattina è stato sottoposto a test molecolare diagnostico per COVID 19 che è risultato positivo. Il calciatore è già stato posto in isolamento domiciliare».

In casa Cagliari ora si teme per il compagno in azzurro Alessio Cragno, che in questi giorni è stato in gruppo insieme allo Juventino con la maglia della Nazionale italiana.

