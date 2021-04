Un progetto atteso da anni. Hanno preso il via i lavori di sistemazione del parcheggio a fianco dello spazio in cui c’è la sede distaccata dell’Ats in Borgo Palazzo, al civico 130.

Nelle settimane scorse sono iniziate le operazioni di asfaltatura dell’area di proprietà dell’Asst (Azienda socio sanitaria territoriale) Papa Giovanni XXIII.

Fino a pochi mesi fa, con la pioggia, sullo spiazzo si formavano decine di buche, crateri più o meno estesi e profondi a seconda delle dimensioni. Situazioni che creavano non pochi problemi ai pazienti dell’Ats e ad altri presidi legati alla salute dei bergamaschi, nel quartiere cittadino che arriva a Seriate.

Ancor più gravi erano i disagi per i pazienti a bordo di una carrozzina o con difficoltà motorie.

Una situazione che si trascinava da circa una ventina di anni, alla quale, dopo diverse soluzioni provvisorie con la copertura delle buche, finalmente è stata trovata una via d’uscita che dovrebbe essere quella definitiva.