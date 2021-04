Stefano Capozucca, direttore sportivo del Cagliari, ha parlato in un’intervista a l’Unione Sarda: queste le sue dichiarazioni

Stefano Capozucca, direttore sportivo del Cagliari, ha parlato in un’intervista a l’Unione Sarda: queste le sue dichiarazioni sul Cagliari e la stagione rossoblù.

SALVEZZA LONTANA – «Solo l’idea che qualcuno possa metterla in discussione, mi fa andare su tutte le furie. Dobbiamo metterci tutta la rabbia che abbiamo in corpo, dobbiamo sputare sangue. Dimostriamo chi siamo. Rappresentiamo un popolo intero. Indossiamo la maglia che aveva Gigi Riva. Anche per questo non possiamo retrocedere».

LA SPEZIA – «Cosa è successo? Abbiamo perso una partita dai diversi volti e mancato così una grande occasione per avvicinarci al nostro obiettivo. Ma la corsa non finisce certo qui. Anzi».

CAGLIARI GIÀ RETROCESSO – «E si sbagliano. Di grosso. Dobbiamo salvarci e ci salveremo. Abbiamo mille motivi per farlo, tre in particolare. Abbiamo un dovere nei confronti di questo popolo. Il Cagliari è molto più di una squadra di calcio, è come una Nazionale. Io per esempio sono stato undici anni al Genoa, un’altra grande piazza, ma rappresenta solo la città, non un’intera regione. In Sardegna anche chi non è appassionato di calcio è orgoglioso di avere il Cagliari in Serie A. C’è una frase di Gigi Riva poi che ci obbliga tutti a dare sempre il massimo».

FRASE DI RIVA – «È in bella evidenza proprio all’ingresso dello stadio e inizia così: “Ci chiamavano pecorai e banditi in tutta Italia e mi arrabbiavo…”. E lui, che oggi sarebbe come Cristiano Ronaldo e avrebbe potuto giocare nelle squadre più forti al mondo, è rimasto a Cagliari a lottare per questa maglia e per questa terra. Le sue parole devono entrare nella testa dei giocatori. Quante volte penso: ci vorrebbe lui qui al campo per spiegare a tutti che cosa è il Cagliari».

MACCHIA INDELEBILE – «Lo dobbiamo alla proprietà che ha fatto investimenti importanti e ha grandi idee anche per il futuro. Poi per un orgoglio personale. Parliamoci chiaro: la retrocessione sarebbe una macchia indelebile per campioni come i nostri. Ma ripeto, non ho dubbi sul fatto che ci salveremo».

COME RAGGIUNGERE L’OBIETTIVO – «Dobbiamo giocare partita per partita. Non mi è mai piaciuto fare tabelle, ma con cinque vittorie possiamo farcela. E ce la faremo».

VERONA ULTIMA SPIAGGIA – «No, ma è una partita da vincere a tutti costi».

TERZULTIMI – «Alla fine parla il campo. Qualche problema c’è stato e c’è ancora, questo è evidente. Ma guardare indietro non serve. Pensiamo al -1 dal Torino e al -7 da Spezia e Benevento col quale, tra l’altro, dobbiamo ancora giocare il ritorno».

MONTE INGAGGI ALTO – «I contratti non vanno in campo. I contratti si fanno, si firmano e poi si mettono in un cassetto. Ma è un argomento che preferisco non toccare, meglio parlare degli uomini che stanno provando a salvare il Cagliari. Uomini veri. Abbiamo campioni che gli altri si sognano».

CAMPIONI ROSSOBLÙ – «Radja è l’emblema del Cagliari, lui è “cagliaritano” e soffre più di tutti per questa situazione. È un uomo vero poi, oltre a conoscere molto bene il calcio. Sarà lui, vedrete, a tirarci fuori dai guai. E non sarà l’unico a fare la differenza in questo finale. Chi gli altri? Tanti, per fortuna. Per esempio Godin, oltre sessanta partite in Champions con l’Atletico Madrid, capitano della nazionale uruguaiana, ma sempre umile, speciale. È un ragazzo di grandi valori umani, oltre che tecnici. E con un chiodo fisso in testa: la salvezza del Cagliari».

GOL JOAO PEDRO – «Joao è come un figlio per me. Quando arrivai a Cagliari la prima volta lui stava per andar via e feci di tutto per trattenerlo. Ormai ha il Cagliari dentro e i suoi gol saranno decisivi, come quelli di Simeone, Pavoletti e Cerri».

PAVOLETTI ACCANTONATO – «Non mi sembra corretto parlare del passato. Lui certo sa quanto lo stimo, sin dai tempi del Genoa».

SQUADRA – «La classifica difficilmente mente. Forse è mancato, però, anche quel pizzico di fortuna. Vedi la gara col Sassuolo, ma anche quella col Torino».

SEMPLICI – «Inizialmente abbiamo valutato diversi profili ma abbiamo puntato sulla persona che aveva le caratteristiche, la voglia e la serenità per inseguire il nostro obiettivo. Semplici è l’allenatore giusto per il Cagliari, lo dice il cognome stesso. È una persona semplice con uno staff estremamente competente».

IL RITORNO A CAGLIARI – «Non mi piace parlare del perché sono andato via, non ho litigato con nessuno ma sapevo che prima o poi sarei tornato. Ho trovato una squadra che ha bisogno di tirare fuori temperamento e qualità, ho ritrovato un ambiente straordinario in cui mi sento in famiglia. Ovunque ti giri ci sono persone serie, vere, con valori umani importanti. Ognuno spinge per uscire da questa situazione, dall’amministratore delegato al direttore generale a tutti i dipendenti. L’altro giorno abbiamo fatto un pranzo insieme qui ad Asseminello e lo si leggeva negli occhi di tutti: “dobbiamo restare in Serie A”. Anche per loro dobbiamo sputare sangue in campo. Anche per loro dobbiamo salvarci. E ci salveremo».

