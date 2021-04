Riparte l’operazione di solidarietà, denominata “A sostegno di chi ha più bisogno”, messa in campo da Coldiretti per supportare le famiglie bisognose.

Partita a Natale 2020, la distribuzione di pacchi solidali è proseguita nel mese di febbraio per riprendere in questi giorni, nell’imminenza della Santa Pasqua. L’iniziativa è stata promossa da Coldiretti, Filiera Italia e Campagna Amica, con la partecipazione di rilevanti realtà economiche e sociali del Paese e con il patrocinio della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Una iniziativa lodata anche dall’assistente ecclesiastico regionale di Coldiretti Molise, Don Vittorio Perrella, nel corso della consueta celebrazione Eucaristica pasquale, a cui ha partecipato, nel rispetto delle norme anti-Covid.19, una rappresentanza del personale dell’Organizzazione.

Durante l’omelia, Don Vittorio ha ricordato la figura ed il valore di Don Paolo Bonetti, Consigliere Ecclesiastico Nazionale, recentemente scomparso.

A seguito della grave crisi economica, innescata della pandemia, sono infatti sempre più numerose le famiglie, anche nel nostro Molise, che faticano ad arrivare a fine mese e che spesso hanno difficoltà addirittura ad acquistare beni di prima necessità. Per questo Coldiretti, nello spirito solidale che da sempre anima l’Organizzazione, ha avviato la distribuzione, a famiglie disagiate, dei pacchi contenenti beni di prima necessità, tutti rigorosamente 100% Made in Italy.

“Grazie alla rete dei nostri Uffici dislocati sull’intero territorio regionale – spiega il Direttore di Coldiretti Molise, Aniello Ascolese – stiamo raggiungendo, in maniera discreta, tante famiglie che versano in stato di necessità. Spesso – evidenzia Ascolese – si tratta di persone che fino a prima della pandemia non avevano problemi economici ma che con il diffondersi del virus e l’aumento della crisi si sono trovati in gravi difficoltà”.

“Con questa iniziativa – ha concluso il Delegato Confederale Giuseppe Spinelli – vogliamo supportare, per quanto ci è possibile, i più bisognosi facendo sentire loro la vicinanza del mondo agricolo, da sempre sensibile verso tali problematiche di natura sociale”.