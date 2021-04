OLBIA. Dopo un anno di lacrime e Covid la stagione turistica in Sardegna riparte con una buona dose di ottimismo e tre punti fermi e irrinunciabili. Da una parte l’accelerazione della campagna di vaccinazione, dall’altra le attività di screening sempre più accessibili e diffuse nel territorio, soprattutto negli aeroporti e porti di partenza. Infine, l’adozione di un lasciapassare sanitario internazionale condiviso con l’Unione europea. Coerente con questo percorso è il nuovo Health testing center inaugurato ieri mattina a Olbia, il primo centro aeroportuale di screening Covid-19 aperto in Italia. Un vero e proprio terminal d’eccellenza ideato e realizzato dalla Geasar, società che gestisce l’aeroporto Costa Smeralda, e dal Mater Olbia hospital. «È questa la strada», ha confermato ieri il ministro del Turismo, Massimo Garavaglia, intervenuto alla tavola rotonda dedicata alla trasporto aereo e alla ripartenza in sicurezza dell’industria delle vacanze.

