Stefano Capozucca, direttore sportivo del Cagliari, ha parlato in un’intervista a l’Unione Sarda anche del presente e futuro del 10 brasiliano Joao Pedro. Le sue parole:

«Joao è come un figlio per me. Quando arrivai a Cagliari la prima volta lui stava per andar via e feci di tutto per trattenerlo. Ormai ha il Cagliari dentro e i suoi gol saranno decisivi, come quelli di Simeone, Pavoletti e Cerri».

