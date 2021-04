Ivan Juric ha parlato in conferenza stampa in vista del match di sabato contro il Cagliari: le parole del tecnico del Verona

Ivan Juric, tecnico del Verona, ha parlato in conferenza stampa in vista del match di sabato contro il Cagliari.

CAGLIARI – «È normale quando hai i giocatori del Cagliari è chiaro che pensi che non ci sia partita sulla carta. Loro si giocheranno la partita della vita, perchè magari penseranno che noi siamo tranquilli in classifica. È una grande squadra, con grandi giocatori, che per il secondo anno di fila non sono riusciti a fare il salto di qualità che si aspettavano. Sarà una battaglia, mi aspetto una partita così».

