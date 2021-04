SANTA TERESA. Santa Teresa riparte dal cinema. A breve inizieranno le riprese del film della Disney “La Sirenetta”. Una notiza strepitosa in tempi di incertezza turistica legata al Covid. I primi ciak partiranno a breve e e termineranno a luglio.

Da qualche tempo la produzione ha avviato il lavoro sul territorio studiando location e organizzando la logistica. Entusiasta l’assessore al Turismo, Fabrizio Scolafurru. «La ricaduta diretta sul territorio vale settecento persone della produzione per tre mesi. Inoltre bisogna considerare l’indotto. E lo spot mondiale della bellezza del nostro territorio per il quale il Comune non spenderà un euro. La produzione non ci ha chiesto nulla, solo collaborazione a livello burocratico. Siamo pronti»….

