Oggi è andata in onda la seconda puntata de L’Angolo dei Giovani. Si è discusso di come praticare lo sport sia un modo semplice ed efficace per gestire lo stress, rendere attiva la mente, socializzare, avere senso di appartenenza e reagire al senso di costrizione e frustrazione che la situazione attuale, legata alle restrizioni dovute alla pandemia, può generare.

Se ne discute con Sergio Soldano, responsabile tecnico del settore giovanile dell’Asd Cairese 1919, Emanuele Cola, rappresentante del settore giovanile del FC Varazze Don Bosco, Federico Perrone, tecnico delle giovanili del Città di Cogoleto, e Luigi Calcagno, dirigente del settore giovanile della Levante C Pegliese.

