Sarà il Portogallo l’avversario dell’Italia nei Quarti di finale del Campionato Europeo Under 21. Grazie al successo (3-0) sulla Svizzera, i lusitani hanno vinto a punteggio pieno il Gruppo D, con la Croazia, seconda a 3 punti a pari merito con la Svizzera, che pur perdendo 2-1 l’ultima gara con l’Inghilterra, ha conquistato la qualificazione in virtù di una migliore differenza reti. Gli Azzurrini di Paolo Nicolato, che hanno ottenuto il pass per la fase finale ad eliminazione diretta dell’Europeo battendo ieri 4-0 la Slovenia, affronteranno i pari età portoghesi il prossimo 31 maggio a Lubiana. Sono 17 i precedenti tra Italia e Portogallo: 9 le vittorie degli Azzurrini, 4 i pareggi e altrettante le sconfitte. Source