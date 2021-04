I militari della Stazione di Capriata d’Orba hanno tratto in arresto Bounafaa Mohamed, 37enne, già noto alle forze di polizia, che nel primo pomeriggio di ieri, 31 marzo, ha commesso in circa due ore una serie di reati nei comuni di Predosa e Capriata d’Orba, in una sorta escalation che pareva inarrestabile: – alle ore … Leggi tutto L’articolo Raffica di reati, inseguito e arrestato…Per il contenuto completo visitate il sito www.quotidianopiemontese.it