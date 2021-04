Per la prima serata in tv, giovedì 1° aprile su RaiUno alle 21.25 prenderà il via la nuova stagione della fiction “Un passo dal cielo”. Verranno proposti due episodi dal titolo “I guardiani” e “La bambina magica”.

Nel primo, una donna misteriosa, Dafne, viene ritrovata in fin di vita vicino a una vecchia miniera che sta per essere riaperta. E quando dai boschi compare una bambina, Francesco Neri e Vincenzo si vedono travolti da una vicenda molto più grande di loro, e che corre il rischio di distruggere la serenità della valle in cui vivono. Anche il ritorno tra i monti di Manuela, la sorella d i Vincenzo, porta scompiglio e novità nella vita di Francesco.

Su RaiDue alle 21.20 l’appuntamento è con “Anni 20”. Servizi, reportage, storie, interviste ed inchieste sui temi di attualità politica, economica e sociale, del decennio appena cominciato a partire da fatti, storie, vicende e realtà dimenticate o nascoste… Conduce Francesca Parisella.

Su Canale5 alle 21.45 ci sarà una nuova puntata de “L’isola dei famosi”. Conduce Ilary Blasi affiancata dagli opinionisti in studio Iva Zanicchi, Tommaso Zorzi ed Elettra Lamborghini. L’inviato in Honduras è Massimiliano Rosolino.

Spazio all’attualità e alla politica su Rete4 alle 21.25 con “Dritto e rovescio” condotto da Paolo Del Debbio; e su La7 alle 21.15 “Piazzapulita” condotto da Corrado Formigli.

Per chi preferisse vedere un film, su RaiTre alle 21.20 c’è “Tutti i soldi del mondo”; su Italia1 alle 21.25 “Io sono Vendetta”; su La5 alle 21.05 “This is where I leave you”; su Iris alle 21.35 “Contact”; e su Italia2 alle 21.10 “Atm – Trappola mortale”.

Su Rai4 dalle 19.15 la serie “Criminal Minds”. Le indagini dell’Unità di Analisi Comportamentale, una squadra speciale di criminologi dell’FBI specializzati nello studio della psicologia e dei comportamenti degli assassini, in particolare di quelli seriali.

Su Rai5 alle 20.55 andrà in scena “Antonio Pappano dirige Brahms – Ein Deutsches Requiem”. Antonio Pappano torna alla guida dell’Orchestra e del Coro di Santa Cecilia con il primo grande successo di Johannes Brahms, il Requiem Tedesco la cui prima versione è del 1968. Due solisti: Chen Reiss, soprano e Thomas Tatzl, baritono.

Da segnalare, infine, su La7D alle 21.30 la replica di “Eden – Un pianeta da salvare”; su Mediaset Extra alle 21.05 “Ultimo – L’occhio del falco”.

