Si chiama Giuseppe De Mattia, 45enne volto noto alle forze dell’ordine, la vittima dell’accoltellamento avvenuto ieri sera a Bari. La Squadra mobile, coordinata dalla pm di turno Desirèe Digeronimo, sta verificando la presenza di telecamere in zona che possano aiutare a ricostruire la dinamica.

Al momento non risultano esserci testimoni. La pista seguita in queste prime ore di indagini non collegherebbe l’aggressione a fatti legati alla criminalità organizzata locale. L’accoltellamento, al culmine di un litigio probabilmente avvenuto in strada, è avvenuto in via Ravanas, nel cuore del quartiere Libertà di Bari. De Mattia è morto nella notte nel Policlinico di Bari, dove è stato trasportato con un mezzo privato.

L’articolo Bari, ucciso a coltellate in strada: esclusa pista mafiosa. Nessun testimone proviene da Telebari.