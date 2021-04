Venerdì 2 aprile ricorre la Giornata internazionale per la consapevolezza dell’autismo, istituita nel 2007 dall’Assemblea Generale dell’ONU per richiamare l’attenzione sui diritti delle persone nello spettro autistico.

A Bergamo e provincia, si stima che ci siano 1087 persone con disturbi dello spettro autistico: 89 nell’Ambito di Bergamo. Dei 503 bambini e ragazzi con disabilità inseriti nelle scuole pubbliche della città (materne, primarie, secondarie di primo e secondo grado), 50 circa presentano questo tipo di diagnosi.

Quest’anno l’ONU dedica la giornata al tema dell’inclusione sul lavoro perché, come afferma António Guterres Segretario Generale Nazioni Unite, “Le persone con autismo hanno diritto all’autodeterminazione, indipendenza e autonomia, così come il diritto all’istruzione e al lavoro su base di parità con gli altri.”

A Bergamo il binomio lavoro ed autismo è fortemente radicato, grazie al duro impegno di realtà come la Cooperativa Serena di Bergamo, il C.S.E. per l’autismo, uno spazio diurno per giovani e adulti con autismo nel quartiere di Valtesse, lo Spazio Autismo a San Colombano (che ha da poco compiuto 20 anni) e l’ente San Paolo in Bianco “che promuove socialità ed inclusione attraverso lo sport e altre esperienze di vita”, come spiega la fondatrice Silvia Galimberti.

Ognuno di questi “centri” incentiva le abilità di ragazzi e ragazze con l’autismo a Bergamo affinché siano risorsa per il territorio, mettendoli all’opera con lavori utili alla comunità. Grazie alla collaborazione con enti speciali che permettono che “relazione, inclusione ed essere risorsa gli uni per gli altri siano davvero realtà”, spiega Marcella Giazzi, presidente della Cooperativa Serena.

Come l’importante lavoro di Alberto, Andrea e Paolo, tra i 34 giovani adulti ospiti del C.S.E, che ci hanno mostrato la loro attività di consegna pasti, in collaborazione con il Dinsà di Bergamo, agli anziani e le persone fragili del quartiere di Valtesse. Tutti e tre, insieme all’educatore Manuel, vanno di casa in casa, di campanello in campanello, a portare il menù del giorno. Non solo, contribuiscono ad assemblare i pacchi aggiungendo pane e frutta, per poi consegnarli rigorosamente a piedi e in compagnia.

“Purtroppo le misure anti Covid non ci permettono di entrare in casa delle persone ed è un peccato perché prima era anche un’occasione per chiacchierare e creare un legame. Ciononostante è un servizio molto apprezzato e ai ragazzi piace tanto”, spiega Manuel.

Nella stessa mattinata, parallelamente, poco distanti, si trovano i loro “colleghi” e amici Andrea, Massimo ed Esteban che, insieme al loro educatore Johnny, puliscono la ciclabile del quartiere, la nota e apprezzata “Green way”.

“Due volte a settimana veniamo qui – ci racconta Andrea, bravissimo ed attento a non mancare nemmeno una cartaccia – e ripuliamo quello che le persone maleducate abbandonano sulla strada: da mozziconi di sigarette a pezzi di carta. Una volta ci è anche capitato di raccogliere delle bottiglie, una suola da scarpa e una ruota di bicicletta! Siamo tutti molto contenti di fare questa attività, perché contribuiamo a mantenere pulita la città e così facendo diamo un importante servizio”.

Passeggiando con loro è emozionante vedere come i cittadini del quartiere li conoscano per nome e non smettano mai di congratularsi per il loro incredibile e utilissimo lavoro che a volte porta anche a delle disavventure! “Un giorno per raccogliere un mozzicone sono caduto in una siepe e non riuscivo più ad alzarmi! Ma per fortuna ne sono uscito, grazie anche ad un passante che ha contributo ad aiutarmi insieme all’educatore”, spiega ridendo Andrea.

La rete di aiuti è inarrestabile, ne sono un esempio Jacopo e Beatrice, ragazzi autistici che fanno parte di un’altra associazione: l’ente San Paolo in Bianco che da febbraio 2021 ha stretto una collaborazione con BergamoAiuta del Comune di Bergamo, in partnership con Cooperativa La Serena.

Dai primi mesi dell’anno, quindi, sono i nuovi volti della squadra di volontari e, negli ultimi giorni, distribuiscono i Biglietti di auguri di Pasqua, i volantini di BergamoAiuta nelle case e nei negozi del quartiere e i bollettini parrocchiali di San Paolo Apostolo.

“Adesso aspettiamo solo che le famiglie e i commercianti chiamino per chiedere il nostro aiuto. Io e i miei colleghi vogliamo solo dirvi una cosa: ci siamo per aiutarvi! Ma chiamateci, mi raccomando!”, dice Beatrice con grande entusiasmo.

Realtà solida e punto nevralgico per la città da ormai 20 anni è lo Spazio Autismo, un progetto rivolto a bambini e ragazzi con disturbi dello spettro autistico ed un punto di riferimento per le loro famiglie. Un luogo “dove trovano riferimento ad oggi almeno 140 famiglie che rappresentano gli utenti che vengono da noi. Abbiamo stimato che negli anni della nostra storia, abbiamo assistito almeno 300 persone”, dichiara Tino Manzoni Presidente associazione spazio autismo.

Diversi sono i progetti che vedono i ragazzi parte attiva della comunità, come spiegano le educatrici Silvia Lozza e Cristina Pirola, con lo scopo di consolidare le abilità di base e sociali e apprendere competenze utili per il futuro. Tra i numerosi lavori, ci sono quelli legati alla sfera artistica, che vede ragazzi e ragazze creare piccoli manufatti da vendere, poi, al negozio dello spazio autismo.