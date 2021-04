Un cane meticcio è stato ucciso a Perrero, nel pinerolese, con un proiettile sparato in testa. L’animale, che aveva anni e mezzo, era riuscito ad uscire da un buco nella recinzione della casa dove viveva, come faceva spesso. Sono stati alcuni ragazzi a trovarlo, ancora vivo, in cima alla strada che port al borgo. Hanno … Leggi tutto L’articolo Cane ucciso con un proiettile in testa…Per il contenuto completo visitate il sito www.quotidianopiemontese.it