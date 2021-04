«Stanti così le cose si giocherà, il tampone di questa notte sarà quello decisivo». E’ arrivata poco prima delle ore venti l’ufficialità della disputa di Catanzaro-Bisceglie. A darla, con la dovuta parzialità legata alla possibilità di ulteriori contagi nelle prossime ore, ci ha pensato il diggì Foresti, in conferenza stampa da remoto dalla sede di via Gioacchino da Fiore.

«UNA TEMPESTA» – Prima il dato, da far venire i brividi, con dieci positività accertate al primo giro di tamponi, aumentate a dodici nel secondo di conferma. «Faremo un altro screening in nottata per avere il definitivo ok da parte della Lega – le parole del numero due del club giallorosso – C’è capitata una tempesta, una situazione drammatica sia dal punto di vista umano che sportivo e ringraziamo il cielo che nessuno stia malissimo». L’evolversi del focolaio preoccupa seriamente anche perché i meccanismi di “positivizzazione” potrebbero non fermarsi qui e procedere oltre come già successo nelle ore odierne. «Vedremo cosa diranno i risultati della notte – l’aggiunta di Foresti – Per quanto ci riguarda abbiamo fatto tutto ciò che il protocollo richiedeva. Un intervento dell’ASP? Sarebbe possibile solo in caso di ulteriore aumento dei contagi e comunque bisognerebbe aspettare domani».

«IN CAMPO, A MALINCUORE» – Non verrà quindi giocato il jolly messo a disposizione dal regolamento per i casi legati a focolai covid. Anche in via strategica, in ottica playoff, si conserverà questa carta per il futuro, con la speranza comunque che la problematica possa rientrare. «Abbiamo pensato ad ogni soluzione – ha spiegato il diggì – Fosse capitato tutto in un altro periodo probabilmente ci saremmo mossi diversamente ma arrivati a questo punto della stagione e con il discorso fatto di recente dalla Lega circa i recuperi, abbiamo deciso di scendere in campo ugualmente e di non usare lo slot per il rinvio giustificato». Due le motivazioni che più di tutte hanno fatto protendere per questa via: «Il fatto di essere in frangente chiave e con un calendario già fitto e poi il rispetto nei confronti del Bisceglie, già qui in ritiro». «Giocheremo con chi è a disposizione – l’annuncio dato a denti stretti – E sarà un peccato alla luce della cavalcata che ci ha visto fin qui protagonisti e del momento che stavamo attraversando. Ci siamo rialzati sempre davanti alle difficoltà e lo faremo anche questa volta. Con i giocatori contati ma con la solidità che abbiamo dimostrato di recente anche a Torre del Greco».