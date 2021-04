E’ prevista per oggi venerdì 2 aprile 2021 l’uscita ufficiale dell’album “Via della Musica 11” del cantautore Catanzarese Francesco Iaconantonio. A produrre l’album sarà l’etichetta discografica indipendente “Semplicemente Dischi” anch’essa Catanzarese.

Dal 2 aprile sarà possibile ascoltare tutti i brani contenuti nell’album sui migliori Digital store internazionali del web (Sporify, Music, i Tunes, Deezer, Tik Tok, Google Play, Youtube).

“Via della Musica 11” raccoglie al suo interno delle canzoni Pop che si ispirano sia a delle riflessioni riguardanti le tematiche e problematiche della società moderna sia al dipinto della quotidianità di ciascuno nelle sue varie sfaccettature, ma con stili ed arrangiamenti freschi e variegati curati magistralmente dal Maestro Giuseppe Tassoni. L’album è il frutto del lavoro e della collaborazione tra Francesco Iaconantonio che ha firmato le composizioni melodiche, alcune parti di testo e l’interpretazione e Raffaele Polverino, brillante autore Napoletano. Il progetto ha avuto inizio sul finire del 2011 quando Francesco Iaconantonio e Raffaele Polverino frequentavano, in due corsi differenti, il C.E.T. (Centro Europeo Toscolano di Giulio Rapetti in arte Mogol). Iaconantonio iscritto al corso compositori della scuola e Polverino al corso autori, da quell’esperienza è nata una sincera e solida amicizia tra i due artisti che li ha portati ad avviare una collaborazione che si è protratta nel tempo fino ad oggi e che li ha portati ad incidere e depositare presso la S.I.A.E. numerosi brani.

BIOGRAFIA

Francesco Iaconantonio, Direttore Artistico, Organizzatore di eventi pubblici e privati, Cantante, Musicista (pianista, tastierista, chitarrista ritmico), Cantautore e compositore (regolarmente iscritto alla SIAE), Assistente Educativo Culturale specializzato, non è nuovo nel settore della musica e dello spettacolo, ha iniziato a cantare in pubblico e a prendere lezioni di canto e pianoforte all’età di 4 anni, ha partecipato a vari concorsi canori Regionali e Nazionali, ospite di numerose trasmissioni televisive e radiofoniche; ha superato le selezioni del Catanzaro Music Summer School qualificandosi tra i vincitori di borsa di studio per partecipare al corso di formazione per COMPOSITORI DI MUSICA LEGGERA presso il Centro Europeo di Toscolano “C.E.T.” di Giulio Rapetti Mogol nel 2011, ha partecipato ai provini di X Factor prima a Catanzaro e poi a Napoli nel 2013, ha partecipato alle selezioni del TOUR MUSIC FEST “Festival Internazionale della musica emergente” superando le due tappe iniziali nel 2015, al Festival ” VIDEO FESTIVAL LIVE 2015 “Festival Italiano per la discografia Europea” a Milano Marittima approdando alle semifinali Nazionali, ha partecipato alle selezioni della 26^ edizione del Festival musicale MUSICULTURA “Festival della canzone popolare e d’autore” nel 2014; ha partecipato al Premio Musicale “ITALIAN VOICE FACTOR” nel 2015 a Roma.

E’ stato il fondatore, manager, cantante, tastierista e chitarrista del gruppo musicale Over Time “Tributo Beatles” dal 2008 al 2018, (band riconosciuta tra le tribute band ufficiali dei Beatles in Italia), fondatore, manager, tastierista del gruppo musicale The King “Tributo Elvis Presley dal 2013 al 2016,

fondatore, manager, cantante del duo acustico OverTime Acoustic, dal 2013 a tutt’oggi,

fondatore, manager e cantante della band swing “Old Style Orchestra” dal 2018 al 2019,

Si esibisce in serate di pianobar: voce e pianoforte, ha ricoperto i ruoli di Vice Presidente e Direttore Artistico all’interno dell’Associazione culturale “SeaSide Cultura” dal 2010 al 2016, organizza eventi culturali e concerti musicali nella veste di Direttore Artistico nella provincia di Catanzaro dal 2010 ad oggi collaborando con vari enti pubblici ( Amministrazioni Comunali, Pro Loco Provinciali, Associazioni Culturali etc).