REGIONE – Venerdì 2 aprile 2021 nuova giornata di eventi in Molise, andiamo a vedere i principali nella rubrica di Molisenews24.it Anche quest’anno, come già il 2020, il Venerdì Santo deve fare i conti con l’emergenza sanitaria impone l’annullamento delle tradizionali Processioni: il web, però, consente di mantenere in vita tradizioni e speranze.

PROCESSIONI ONLINE

L’appuntamento clou del giorno sarà la Via Crucis presieduta da Papa Francesco, trasmessa in diretta streaming sulla pagina Facebook e sul canale Youtube di Vatican News a partire dalle ore 21.

Tra gli altri appuntamenti virtuali segnaliamo che alle 19.30 sui canali social del Comune di Vercelli si potrà seguire la Processione delle Macchine. Dalle ore 20:30 sul sito web ufficiale Processionesavona.it e sulla pagina Facebook di IVG.it sarà infatti trasmesso un filmato elaborato da Luca Despini e con il commento del cancelliere diocesano don Giovanni Margara, il quale ci guiderà nel percorso narrativo e illustrativo della processione, facendoci rivivere l’emozione della Passione di Cristo in una chiave di lettura simbolica.

ALTRI EVENTI ONLINE

Alle 18, in diretta dal Seminario Maggiore di Trento, il gruppo Labirinti armonici, composti da Andrea Ferroni (violino), Josef Höhn (violino), Jennifer Gomez Vilar (viola), Ivo Brigadoi (violoncello) propone Septem verba Christi in cruce di F. J Haydn: sette sono i giorni della Creazione per la Genesi,Sette sono le parole della preghiera di Cristo sulla croce,con le quali dona la Salvezza. Appuntamento su: https://www.youtube.com/watch?fbclid=IwAR07VbtbXY3z1C0mtD18J59gkdcX3T1Rnn5ppLeAEGkIa1NupPBmbe1RaPw&v=H_MZGNuvvkk&feature=youtu.be&ab_channel=LabirintiArmonici.

Alle 18 sul proprio al link https://www.youtube.com/channel/UCZhQq3sXyRBCRqe7_NQpOZQ il Teatro Comunale di Carpi per Pasqua regala al suo pubblico la “Via Crucis “di Franz Liszt, eseguita dal pianista Alessandro Marangoni e dal “Coro dell’Almo Collegio Borromeo” di Pavia diretto da Marco Berrini. Le quattordici stazioni del concerto saranno introdotte dalle letture tratte dal “Poema della Croce” di Alda Merini.

Alle ore 20, Bruno Casoni dirige il Coro del Teatro alla Scala in un programma che comprende brani tratti dal repertorio di Arvo Part, Edward William Elgar, Maurice Duruflé. Il concerto sarà trasmesso in streaming sul sito teatroallascala.org e sui canali Facebook e YouTube del Teatro alla Scala.

Alle 20.30 il Trio di Parma, costituito da Alberto Miodini (pianoforte), Ivan Rabaglia (violino), Enrico Bronzi (violoncello) eseguirà il Trio di Ravel, ripreso dalle telecamere del collettivo autogestito Rotpunkt: in streaming sul canale YouTube, sulla pagina Facebook e sul sito dei Teatri.

Alle 21 appuntamento col “Concerto di Pasqua” in live streaming sui canali web del Gruppo L’Unione Sarda. Diretti dal maestro Frédéric Chaslin, l’Orchestra e il Coro del Teatro Lirico di Cagliari eseguiranno il monumentale, magnifico “Stabat Mater” di Gioachino Rossini.

La “Passione secondo Giovanni (Johannes Passion) BWV 245″ di Bach vii aspetta sul portale streaming de laVerdi alle ore 21 In questa Passione, Bach racconta la vicenda terribilmente umana di Cristo in un affresco musicale di rara perfezione, di riflessione, pathos e pietas e, con il medesimo spirito, noi desideriamo rendere omaggio alle vittime del Covid e alleviare le sofferenze di chi ne è stato coinvolto per rivolgere una commovente preghiera in musica.

Alle 21 sul canale YouTube del Teatro Comunale di Ferrara (www.youtube.com/c/TeatroComunalediFerrara) andrà in onda “Passio Christi”, il film teatrale realizzato su idea di Michele Placido.

