Irpiniatimes.it

“Oggi è la Giornata mondiale per la consapevolezza sull’autismo, spesso dimenticato e sottovalutato, soprattutto quando riguarda i bambini.

Fondamentali, invece, sono i tempi della diagnosi dell’autismo. Più rapidamente viene individuato, nei primi anni di vita di una persona, più efficaci sono le terapie.

Proprio ieri siamo stati in visita a Qualiano, nell’unico centro pubblico per l’autismo in Campania, dove si fa un lavoro straordinario. Qui vengono seguiti i bambini autistici e supportate le loro famiglie. È un lavoro davvero difficile perché richiede un approccio multidisciplinare, che è fondamentale per il bambino e indispensabile per le famiglie.

Il nostro obiettivo è creare su tutto il territorio regionale strutture pubbliche come quella di Qualiano.

È un compito che ci inorgoglisce e che vogliamo portare avanti con grande determinazione per aiutare tanti bambini e tante famiglie che soffrono”.

Così il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca.

L’articolo Giornata mondiale per la consapevolezza sull’autismo, De Luca: “Creare sul territorio strutture pubbliche” proviene da irpiniatimes.