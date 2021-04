Irpiniatimes.it

“Ci stringiamo con affetto e commozione al dolore che oggi ha colpito don Giuseppe e Adolfo Morante per la scomparsa della cara sorella Teresa. La nostra comunità perde una persona sensibile e garbata, sempre disponibile verso gli altri, attenta ai bisogni dei più fragili, estremamente devota alla famiglia, riferimento per quanti in paese la stimavano e le volevano bene. Grottolella, che in queste settimane ha pregato e sperato, oggi lascia andare con Teresa un pezzettino di cuore. Vicini alla famiglia e agli amici, esprimiamo sentite condoglianze”.