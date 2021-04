La donna percepiva indebitamente il Reddito di Cittadinanza, il figlio aveva dichiarato il falso per l’ammissione al gratuito patrocinio a spese delle Stato

MIRABELLO SANNITICO (CB) – Prosegue l’intensa attività investigativa svolta dai militari della Stazione Carabinieri di Mirabello Sannitico; dopo i diversi casi di poco tempo fa, i militari dell’Arma hanno denunciato all’Autorità Giudiziaria una 52enne di Campodipietra (CB) per il reato di indebito percepimento del “Reddito di Cittadinanza” ed il figlio 20enne per il reato di false dichiarazioni per l’ammissione al gratuito patrocinio a spese delle Stato.

Le indagini sono partite il 6 gennaio scorso, dopo che i Carabinieri della Stazione della Stazione di Mirabello Sannitico, in sinergia con quelli di Gambatesa e della Sezione Radiomobile del Comando Compagnia di Campobasso, traevano in arresto un 40enne di Ferrazzano (CB) e un 20enne di Campodipietra (CB) perché a bordo di un’Audi non si erano fermati all’alt intimato dagli uomini dell’Arma cercando di far perdere le proprie tracce. Dopo un inseguimento di diversi chilometri, gli stessi venivano intercettati in Ferrazzano (CB) e nel corso della perquisizione trovati in possesso di sostanze stupefacenti acquistate in Puglia.

Grazie ad un attento controllo del territorio e all’attività investigativa, i Carabinieri avevano già accertato la falsità delle attestazioni rilasciate dal 40enne di Ferrazzano (CB) sia per ottenere il Reddito di Cittadinanza che per essere ammesso al gratuito patrocinio a spese dello Stato.

Così i Carabinieri, anche in aderenza a quanto stabilito dal D.L. 4/2019 circa la sospensione del “Reddito di Cittadinanza” in caso di condanna o applicazione di misura cautelare personale, hanno deciso di verificare se anche il 20enne di Campodipietra (CB) fosse beneficiario del predetto beneficio. Ebbene, all’esito di approfondite indagini i Carabinieri hanno scoperto che il giovane faceva parte di un nucleo familiare percettore del RdC, attribuito alla madre convivente. Sia la madre che il figlio omettevano di dichiarare la convivenza con gli anziani nonni del giovane, al fine di non far emergere le effettive entrate economiche degli stessi derivanti dalle rispettive pensioni. Addirittura la donna, per depistare eventuali controlli, dichiarava di risiedere presso un immobile risultato disabitato di cui la proprietaria era del tutto ignara alla vicenda.

Come se non bastasse, così come fatto dalla madre, al fine di essere ammesso al gratuito patrocinio a spese dello Stato, il 20enne dichiarava anch’egli il falso nella relativa istanza presentata all’Ordine degli Avvocati di Campobasso, omettendo di indicare la convivenza con i nonni pensionati e quindi l’ammontare del reddito familiare.

Oltre alla denuncia in sede penale, i Carabinieri di Mirabello Sannitico hanno segnalato la donna all’INPS per la conseguente sospensione del sussidio e successivo recupero della somma di circa euro 12.800 illecitamente percepita.

