La consigliera regionale del M5S Puglia, Antonella Laricchia, ha depositato questa mattina un esposto in Procura a Bari sulla realizzazione dell’ospedale Covid in Fiera. La consigliera regionale fa presente che la Regione “non ha rispettato” la sua “richiesta di accesso agli atti”, definendo questa una “grave” mancanza perché “i cittadini attendono chiarezza sul modo in cui vengono spesi i loro soldi”. “Piuttosto che attivare i presidi ospedalieri esistenti – spiega in post su Facebook – si è scelto di realizzarne uno nuovo presso la Fiera del Levante. I costi sono lievitati in un attimo ma questo, diciamo amaramente, si può definire un fenomeno da copione. Il vero tocco di originalità nella vicenda è stato l’essersi dimenticati dei bagni per i pazienti e la quasi impossibilità di trovare personale medico disposto a lavorarci”.

“Da dicembre – sostiene la consigliera regionale – chiedo le carte per capire i meccanismi su questo appalto in Fiera del Levante, portare la verità ai cittadini e quindi la loro voce, come ho fatto per la nuova sede del Consiglio regionale”. La consigliera spiega di aver chiesto “il 20/1/2021 copia del progetto definitivo, esecutivo, dell’atto di collaudo e degli ordini di servizio eventuali, nonché di conoscere le strumentazioni e il numero di personale chiamato a prestare servizio”. “Non ho mai ricevuto risposte – conclude – nonostante i solleciti del 22/2/2021 e del 15/3/2021”. Sulla realizzazione dell’ospedale Covid in Fiera è già in corso una indagine penale della Procura di Bari, al momento senza indagati né ipotesi di reato, relativa all’appalto e all’aumento dei costi.

L’articolo Ospedale Covid Bari, presentato esposto in Procura. Laricchia (M5S): “Regione non rispetta mia richiesta di accesso agli atti” proviene da Telebari.