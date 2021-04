Anche quest’anno, niente feste in famiglie e gite fuori porta nei giorni di Pasqua e Pasquetta per i cittadini bergamaschi e lombardi. Nel fine settimane il territorio regionale resta zona rossa, così come il resto dell’Italia. Nei tre giorni del 3, 4 e 5 aprile restano in vigore le regole dei giorni scorsi, anche se sono previste alcune deroghe come per le festività di Natale.

Visite ad amici e parenti

Ne è concessa una sola al giorno, verso una sola abitazione privata. Così come era stato imposto durante le vacanze di Natale 2020, ci si potrà spostare con un massimo di due persone (in cui però non rientrano i minori di 14 anni e le persone non autosufficienti).

Bar e ristoranti

Chiusi per l’accesso al pubblico, ma aperti per l’asporto. Non sarà dunque possibile organizzare il classico pranzo al ristorante, come l’aperitivo.

Negozi

Aperti solo sabato 3 aprile, quelli consentiti dal codice Ateco. Domenica e lunedì possono rimanere aperti solo farmacie, edicole, tabaccai. I parrucchieri restano chiusi per tutti i tre giorni.

Coprifuoco

Ci si potrà spostare solo tra le 5 e le 22. I motivi che giustificano gli spostamenti tra le 22 e le 5 restano esclusivamente quelli di lavoro, necessità o salute.

Attività motoria e sport

Durante questi tre giorni valgono le stesse regole: sarà possibile fare attività fisica in forma individuale nelle vicinanze della propria abitazione. Resta vietato lo sport di contatto e quello svolto presso palestre e centri sportivi. Si può uscire dal proprio Comune soltanto in bicicletta o di corsa, non con la vettura.

Seconde case

Nei tre giorni di festa il nucleo familiare si potrà spostare verso un’abitazione di sua proprietà o di cui paga l’affitto da prima del 15 gennaio. Con una sola eccezione: in casa non devono vivere altre persone. Secondo l’ultimo decreto del governo, chi risiede in Lombardia potrà raggiungere la seconda abitazione anche se si trova in altre regioni. Sarà tuttavia vietato raggiungere la seconda casa in Toscana, Sardegna e Valle d’Aosta: regioni che hanno emesso un’ordinanza che vieta di raggiungere l’abitazione a persone provenienti da altri territori.