Ultimi rinforzi in casa Polisportiva Lioni in vista dell’esordio al “Nino Iorlano”, Domenica 11 Aprile 2021, nel confronto con la Palmese valido per prima giornata di andata del Girone “D” del nuovo format del Campionato di Eccellenza.

Infatti la Società è lieta di ufficializzare di aver acquisito, per la ripartenza della stagione 2020/2021, le prestazioni sportive di Francesco Ripoli e Luca Modano, entrambi provenienti dalla Virtus Avellino 2013.

Francesco Ripoli, da Monteforte Irpino, classe 1993 e Luca Modano, da Fontanarosa, classe 2001, sono due dinamici attaccanti esterni.

Saranno delle frecce per l’arco di Mister Salvatore Sicuranza che, con la loro acquisizione, avrà a disposizione, in questa ripartenza del Campionato di Eccellenza, più soluzioni per il reparto offensivo della rinnovata squadra della Polisportiva Lioni.

Entrambi i ragazzi sono entusiasti di riprendere le attività agonistiche in questa nuova avventura lionese.

