VENEZIA -“Saremo zona arancione, ne ho parlato con il ministro Speranza“. Lo annuncia il governatore del Veneto Luca Zaia in conferenze stampa. Ora “si tratterà di capire se potremo partire da martedì o mercoledì“.

Ma Zaia avvisa i veneti: “Più si attenua il colore più la responsabilità tocca a ciascuno di noi“. Si tratta di “non andare in mezzo alla confusione”. Distanziamento e igiene delle mani “valgono più di un lockdown”, sottolinea ancora Zaia.

IL 7 APRILE RIAPRONO LE SCUOLE, SUPERIORI IN PRESENZA AL 50%

“Le scuole da mercoledì aprono“. Lo conferma il presidente del Veneto Luca Zaia, alla luce del ritorno della regione in zona arancione. Dal 7 aprile riapriranno tutti gli ordini di scuola in Veneto, ad eccezione delle scuole superiori che saranno in presenza al 50%. Questo fino al 30 aprile, quando scade il Dpcm, “poi speriamo di andare a regime”.

Zaia assicura: “Abbiamo la preoccupazione delle scuole”, ma “sappiamo che i ragazzi sono attenti“, sottolinea il presidente, “usano la mascherina”. Inoltre va considerata la “bella stagione, l’aerazione possibile nelle aule la ricreazione fuori”. Per quanto riguarda il monitoraggio, informa ancora Zaia in conferenza stampa, “continuiamo con le scuole sentinella”.

LEGGI ANCHE: Il Veneto sforna i primi avvocati in diritto antidiscriminatorio

L’articolo Zaia: “Ho parlato con Speranza, Veneto arancione da martedì o mercoledì” proviene da Dire.it.